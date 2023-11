Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei 5 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachmittags wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, anfangs noch vereinzelt Schauer. Sehr lebhafter Wind. Höchstwerte zwischen 5 und 10 Grad. In der Nacht meist klar, vor allem am Alpenrand vereinzelt Regen oder Schnee. Örtlich Nebel. Tiefstwerte nahe 0 Grad. Die Aussichten: Morgen und auch zu Beginn der neuen Woche oft bewölkt mit teils länger anhaltenden Regenfällen bei 5 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2023 12:00 Uhr