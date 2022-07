Das Wetter in Bayern: wechselhaft bei 22 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Nord- und Ostbayern wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. In Alpennähe noch unbeständig mit Regenfällen. Höchstwerte 22 bis 29 Grad. In der Nacht wechselhaft bei 14 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein bei ähnlichen Temperaturen. Am Donnerstag in den Alpen regnerisch, am Freitag vielerorts wechselhaft mit Gewittern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2022 14:15 Uhr