Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei 17 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, lokal auch Schauer und einzelne Gewitter möglich bei 17 bis 22 Grad. In Franken auch lebhafter Wind. In der Nacht teils regnerisch, teils klar. Tiefstwerte 10 bis 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen zunächst viele Wolken und gebietsweise Schauer, zum Nachmittag hin freundlicher. Am Dienstag erst bewölkt, später mehr Sonne, im Westen Schauer. Am Mittwoch wechselhaft. Höchstwerte 16 bis 23 Grad. Mittwoch mit Föhn am Alpenrand bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 14:00 Uhr