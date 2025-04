Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei 17 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils wolkig, im Tagesverlauf immer wieder mal Schauer, vor allem im Bergland. Höchstwerte 17 bis 22 Grad. In der Nacht vereinzelt noch Schauer oder Gewitter bei 10 bis 4 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch Morgen im Südosten teils länger sonnig, ansonsten meist bewölkt und etwas Regen. Am Dienstag verbreitet freundlich, am Mittwoch wieder wechselhaft. Höchstwerte 16 bis 23, am Mittwoch bei Föhn am Alpenrand bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 06:00 Uhr