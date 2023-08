Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei 16 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, vereinzelt Schauer. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. In der Nacht wechselnd bewölkt bei Tiefstwerten um 12 Grad. Die Aussichten bis Sonntag Morgen südlich der Donau anfangs noch einzelne Schauer, später freundlicher. Sonst bewölkt und etwas Regen. Höchstwerte 17 bis 25 Grad. Am Wochenende oft sonnig bei 21 bis 25 Grad.

