Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei 16 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt, vor allem im Süden auch öfter sonnig. Vereinzelt Schauer und Gewitter, im Norden Frankens teils gewittriger Regen. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. In der Nacht im Süden noch Schauer bei Werten um 9 Grad. Am Wochenende wird es freundlicher, morgen vereinzelt Schauer oder Gewitter. 16 bis 24 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.05.2024 11:45 Uhr