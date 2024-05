Das Wetter in Bayern: wechselhaft bei 16 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt. Später einzelne Schauer und Gewitter bei Höchstwerten zwischen 16 und 21 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende und auch am Montag teils länger sonnig, teils bewölkt mit Schauern und Gewittern. Tageshöchstwerte zwischen 16 und 24 Grad, nachts Abkühlung auf 14 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2024 10:00 Uhr