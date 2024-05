Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei 16 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, mit sonnigen Abschnitten vor allem im Süden. Anfangs besonders in Teilen Frankens und im östlichen Mittelgebirgsraum noch Regen, später einzelne Schauer und Gewitter bei 16 bis 21 Grad. In der Nacht im Süden noch einzelne Schauer, sonst meist trocken - Tiefstwerte um 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende und am Montag unverändert bei 16 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2024 06:00 Uhr