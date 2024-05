Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei 15 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Mitte und im Norden bewölkt und gebietsweise Regen, am Nachmittag nur noch vereinzelte Schauer. Sonst oft sonnig, später örtlich Schauer und Gewitter bei 15 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Pfingstmontag Sonne und Wolken, örtlich Schauer und Gewitter. Am Dienstag im Norden und Osten anfangs Sonne, sonst Regen und Gewitter bei 16 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 06:00 Uhr