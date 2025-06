Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei 15 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag unbeständig mit Schauern und einzelnen Gewittern. Zwischendurch sonnige Abschnitte. Am Abend vermehrt Auflockerungen. Insgesamt lebhafter, in Böen starker bis stürmischer Wind. Höchstwerte 15 bis 20 Grad. Kommende Nacht allmählich aufklarender Himmel, Tiefstwerte bis 5 Grad. Morgen mal sonnig, mal wolkig, in den kommenden Tagen mehr Sonne und wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2025 12:00 Uhr