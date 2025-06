Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei 15 bis 20 Grad

Wetter: Unbeständig mit Schauern und Gewittern, zwischendurch sonnige Abschnitte, abends lebhafter bis stürmischer Wind. Höchstwerte 15 bis 20 Grad. In der Nacht abklingende Schauer bei 10 bis 5 Grad. Morgen - am Pfingstmontag - Sonne und Wolken, örtlich etwas Regen, bei 16 bis 22 Grad. Am Dienstag und Mittwoch dann überwiegend sonnig, 19 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2025 10:00 Uhr