Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei 15 bis 20 Grad

Wetter: Zunächst von den Alpen bis ins südliche Niederbayern zeitweise Regen, im Tagesverlauf von Westen Schauer und Gewitter, zwischendurch sonnige Abschnitte. Höchstwerte 15 bis 20 Grad. In der Nacht abklingende Schauer bei 10 bis 5 Grad. Morgen - am Pfingstmontag - Sonne und Wolken, örtlich etwas vereinzelt Regen, bei 16 bis 22 Grad. Am Dienstag und Mittwoch dann meist sonnig, 19 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2025 06:00 Uhr