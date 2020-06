Das Wetter in Bayern: wechselhaft bei 14 bis 18 Grad

Lufthansa fliegt aus dem Dax

Frankfurt am Main: Die in der Corona-Krise in heftige wirtschaftliche Turbulenzen geratene Lufthansa verliert nach mehr als 30 Jahren ihren Platz im Deutschen Aktienindex Dax. Wie die Deutsche Börse am Abend mitteilte, steigt das Luftfahrtunternehmen am 22. Juni in den MDax der mittelgroßen Werte ab. Grundlage für den Abstieg der Lufthansa in den MDax ist die sogenannte Fast-Exit-Regel. In der Corona-Krise war der Kurs der Lufthansa-Aktie schwer eingebrochen. In den Dax rückt nun der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen auf. Der zweitgrößte deutsche Wohnungsvermieter ist mit fast 15 Milliarden Euro inzwischen fast so viel wert wie die Deutsche Bank.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2020 06:00 Uhr