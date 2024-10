Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei 14 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Norden wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und vereinzelten Schauern. Im Süden zunehmend bewölkt und regnerisch, vor allem in Alpennähe. Dazu windig. Höchstwerte 14 bis 18 Grad. Auch in der Nacht Regen bei Tiefstwerten um 10 Grad. Bis Freitag bleibt es oft stark bewölkt und regnerisch. Tageshöchsttemperaturen 9 bis 15 Grad.

