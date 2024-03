Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei 11 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, in Unterfranken mitunter länger sonnig. Vereinzelt Schauer und Gewitter. Höchstwerte 11 bis 18 Grad. In der Nacht an den Alpen und im Süden Niederbayerns noch Schauer; sonst zeitweise klar, später mitunter Nebel. Tiefstwerte 7 bis 2 Grad. Morgen teils sonnig, teils bewölkt und meist trocken. Am Wochenende unbeständig und windig. Höchstwerte zunächst 8 bis 19 Grad, am Sonntag nur noch bis 9 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.03.2024 14:45 Uhr