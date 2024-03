Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei 11 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten, in Alpennähe meist bewölkt. Im Süden anfangs gebietsweise Regen, sonst einzelne Schauer und Gewitter. Mitunter lebhafter Wind. Höchstwerte 11 bis 18 Grad. Morgen trocken und nach örtlichem Nebel teils sonnig, teils bewölkt. Am Wochenende windig und schauerartige Regenfälle. Sonnige Abschnitte am ehesten am Samstag im Südosten. Höchstwerte 8 bis 19 Grad, am Sonntag nur noch zwischen 3 und 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2024 12:00 Uhr