Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei 10 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten bei 10 bis 18 Grad. In der Nacht zunehmend bewölkt und örtlich Regen. Tiefstwerte um 10 Grad. Die Aussichten bis Dienstag Morgen erst Regen, später von Norden her trocken und sehr windig. Am Montag anfangs freundlich, nachmittags zunehmend regnerisch bei 10 bis 17 Grad. Am Dienstag Sonne und Wolken, und meist trocken. Höchstwerte bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2024 15:00 Uhr