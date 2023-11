Das Wetter in Bayern: wechselhaft bei 10 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Besonders im Südosten noch sonnig, sonst immer mehr Wolken und einzelne Schauer. Überall windig bei 10 bis 15 Grad. In der Nacht vielerorts klar, von den Alpen bis nach Niederbayern regnerisch. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. In den kommenden Tagen wechselnd bewölkt, windig, gelegentlich Regen, Sonne nur südlich der Donau. Maximal 6 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 15:00 Uhr