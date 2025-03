Das Wetter in Bayern: wechselhaft bei 10 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachmittags und abends sonnige Abschnitte. Vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 10 bis 15 Grad. In der Nacht vereinzelt Regen. Bei 5 bis 0 Grad örtlich Frost möglich. In den kommenden Tagen überwiegend bewölkt und zeitweise Regen, am Freitag in höheren Lagen auch Schnee. Nur ab und zu sonnige Abschnitte. Höchstwerte zwischen 7 und 14, am Freitag kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2025 15:00 Uhr