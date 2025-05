Das Wetter in Bayern: wechselhaft, ab morgen wieder freundlicher

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselhaft, gebietsweise Regen bei 9 bis 18 Grad. In der Nacht Tiefstwerte 7 bis 1 Grad. Morgen in Richtung Alpen Regen, sonst freundlicher. Am Wochenende viel Sonne. Weiterhin windig. Höchstwerte morgen 10 bis 20, am Wochenende bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2025 15:00 Uhr