Das Wetter in Bayern: Wechselhaft, 5 bis 9 Grad

UN-Sicherheitsrat verurteilt Russlands Vorgehen scharf

New York: Nach der Eskalation im Ukraine-Konflikt haben mehrere Länder im UN-Sicherheitsrat die Entscheidung Putins scharf verurteilt. In einer Dringlichkeitssitzung betonte die US-Botschafterin Thomas-Greenfield, Russlands Präsident habe damit die Grundlage geschaffen für eine weitere Invasion in die Ukraine. Putin habe das Minsker Abkommen - so die US-Botschafterin wörtlich - in Stücke gerissen. Russlands UN-Botschafter Nebensja wiederum warf Kiew vor, das Minsker Abkommen nicht erfüllt zu haben. Die Ukraine müsse zu einem Ende seiner Provokationen gezwungen werden. Russland aber beabsichtige nicht, ein neues Blutbad im Donbass zuzulassen. Vor der Sitzung des UN-Sicherheitsrates hatte der ukrainische Präsident Selenskyj erneut die Friedensbemühungen seines Landes bekräftigt. Er betonte, er erwarte eine deutliche Unterstützung durch den Westen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2022 09:00 Uhr