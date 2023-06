Meldungsarchiv - 22.06.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Von Westen her beruhigt sich das Gewitter- und Hagel-Geschehen. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 18 und 13 Grad. Am Tag windig und überwiegend bewölkt mit Schauern und Gewittern. Am Wochenende meist sonnig und trocken bei maximal 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2023 22:00 Uhr