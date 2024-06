Das Wetter in Bayern: Warnung vor Starkregen im östlichen Alpenvorland

Das Wetter in Bayern: In Nordbayern wechselnd bewölkt, im Süden gebietsweise Regen, zum Teil auch Gewitter, in der Nacht sinken die Temperaturen auf 14 bis 7 Grad. Für das östliche Alpenvoprland warnt der Deutsche Wetterdienst vor Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Aussichten: In den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft mit Regen bei 12 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 19:00 Uhr