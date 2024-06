Das Wetter in Bayern: warm und wechselhaft mit Gewittern

Das Wetter in Bayern: Wolken und teils länger Sonne. Gebietsweise Schauer und Gewitter. Höchstwerte zwischen 23 und 29 Grad. In der Nacht klart es auf, bei Tiefstwerten um 17 Grad. In den kommenden Tagen weiter unbeständig mit Temperaturen teils über 30 Grad, am Sonntag kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2024 12:00 Uhr