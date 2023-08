Das Wetter in Bayern: Vorsicht Dauerregen im südlichen Schwaben und in Oberbayern

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt und im Süden und Osten Regen. Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor Dauer- und Starkregen im südlichen Schwaben und in Oberbayern gilt weiter. Auch in der Nacht regnerisch, außer in Unterfranken. Abkühlung auf 13 bis 8 Grad. Morgen trüb und zeitweise Regen bei maximal 11 bis 18 Grad. Auch am Mittwoch noch Schauer. Am Donnerstag oft freundlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.08.2023 18:15 Uhr