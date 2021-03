Nachrichtenarchiv - 19.03.2021 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Bis zum Morgen vielerorts nachlassende Schauer, besonders in Nordbayern zunehmend klar. In Alpennähe zeitweise Schneefall. Tiefstwerte -3 bis -7 Grad. Am Wochenende und am Montag tagsüber teils sonnig, teils bewölkt. Vor allem in Alpennähe gelegentlich Schnee. Tageshöchstwerte -2 bis +6 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.03.2021 19:45 Uhr