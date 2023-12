Das Wetter in Bayern: Vor allem an den Alpen noch Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht an den Alpen zeitweise Schnee oder Schneeregen. Sonst meist trocken. Später gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 0 bis -6 Grad. Morgen teils bewölkt oder trüb, teils freundlich. Freitag und Samstag vereinzelt Schnee oder teils gefrierender Regen, mitunter auch sonnige Abschnitte. Höchstwerte -3 bis +7 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.12.2023 19:45 Uhr