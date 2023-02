Nachrichtenarchiv - 20.02.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter: Zunächst wechselnd bewölkt. Im Laufe des Tages von Westen her zunehmend freundlich bei maximal 9 bis 15 Grad. In der kommenden Nacht vielerorts klar oder nur locker bewölkt bei Werten um 3 Grad. Auch morgen vielerorts längerer sonnig, besonders südlich der Donau. Am Aschermittwoch Sonne und Wolken und ab dem Nachmittag im Westen vereinzelt Regen. Am Donnerstag trüb und gelegentlich Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2023 06:00 Uhr