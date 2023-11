Das Wetter in Bayern: Von Westen her Wolken und Regenfälle, Höchstwerte 10 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag im Osten sonnig. Sonst von Westen her mehr Wolken und teils länger anhaltender Regen. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen bewölkt und in Süd- und Ostbayern Regen. Am Wochenende unterschiedlich bewölkt, mit sonnigen Abschnitten besonders im Süden, und gebietsweise Regen. Tageshöchsttemperaturen 7 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2023 06:00 Uhr