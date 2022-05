Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Osten noch länger sonnig, sonst viele Wolken und später von Westen her Schauer und Gewitter. Höchstwerte 22 bis 26 Grad. Kommende Nacht Wetterberuhigung bei etwa 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen wechselhaft. Am Mittwoch und Donnerstag viel Sonnenschein. Höchstwerte 19 bis 26, am Donnerstag bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 10:00 Uhr