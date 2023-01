Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Von Westen her Wolken, 2 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Osten noch sonnig, von Westen her zunehmend bewölkt und vor allem in Unterfranken zeitweise Regen oder Schneeregen. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. In der Nacht vor allem an den Bergen und im nördlichen Franken etwas Schneeregen oder Schnee bei Tiefstwerten um -1 Grad. In den nächsten Tagen wird es teils bewölkt teils freundlich, am Mittwoch vereinzelt etwas Schnee. Es wird kühler bei -2 bis + 5 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.01.2023 11:45 Uhr