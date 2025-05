Das Wetter in Bayern: Von Westen her Schauer und örtlich Gewitter

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, von Westen her aber Schauer und örtlich kräftige Gewitter. 16 bis 24 Grad. Auch in der Nacht gebietsweise nass bei 13 bis 7 Grad. Morgen im Süden hier und da weiterer Regen, im Norden freundlicher. Freitag und Samstag Sonne, Wolken und meist trocken. 11 bis 20 Grad. Weiterhin recht windig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2025 15:00 Uhr