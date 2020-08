Das Wetter in Bayern: Von Westen her Schauer und Gewitter

Nachrichtenarchiv - 28.08.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt und von Westen her Schauer und Gewitter. Der Wetterdienst warnt vor ausgiebigen Regenfällen in Schwaben und Oberbayern ab heute Abend. In der Nacht vor allem im Süden weitere Regenfälle bei 15 bis 11 Grad. Die Aussichten bis Montag: Viele Wolken und vor allem in der Mitte und im Süden Bayerns Schauer. Tageshöchstwerte nur mehr zwischen 14 und 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2020 15:00 Uhr