Das Wetter in Bayern: Von Westen her Schauer, Gewitter und lebhafter Wind. 16 bis 23 Grad.

Nachrichtenarchiv - 04.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Südosten ist es zunächst noch freundlich, von Westen her ziehen aber immer mehr Schauer und Gewitter nach Bayern. Es wird dabei recht windig. Die Höchstwerte erreichen 16 bis 23 Grad. Morgen gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und Schauern. Mit höchstens 12 bis 17 Grad wird es spürbar kühler. Am Wochenede bleibt es wechselhaft und es wird wieder etwas wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2020 06:00 Uhr