Das Wetter in Bayern: von Westen her Regen, in höheren Lagen Schnee

Das Wetter in Bayern: Im Südosten zunächst freundlich. Sonst von Westen her Regen und Schnee. Höchstwerte 3 bis 9 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt bei Werten um den Gefrierpunkt. Morgen weitere Regen- oder Schneeschauer, in Richtung Alpen weitgehend trocken und einige sonnige Abschnitte. Am Samstag teils Wolken, teils Sonne. Am Sonntag dann überwiegend sonnig. Höchstwerte 3 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2025 10:00 Uhr