Das Wetter in Bayern: Von Westen her Regen, Abkühlung auf 8 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunehmend bewölkt und von Westen her Regenfälle. Tiefstwerte 11 bis 8 Grad. Tagsüber erst Schauer, später von Norden her trocken mit lebhaftem Wind. Am Montag ab dem Nachmittag zunehmend regnerisch. Höchstwerte 10 bis 17 Grad. Am Dienstag Sonne und Wolken. Höchstwerte in Alpennähe 18 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2024 19:30 Uhr