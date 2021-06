Das Wetter in Bayern: Von Westen her kräftige Gewitter, Nachtwerte um 13 Grad

Maskenpflicht entällt auch im Unterricht an Bayerns weiterführenden Schulen

München: In Bayern müssen nach den Grundschülern nun auch die an den weiterführenden Schulen am Platz keine Maske mehr tragen, wenn die regionale Sieben-Tage-Inzidenz unter 25 liegt. Das hat das Kabinett beschlossen. Ministerpräsident Söder sagte, man erwäge, statt zweimal pro Woche künftig dreimal Corona-Tests an den Schulen zu machen. Was Lüfter in den Klassenzimmern angeht, strebe man an, zum Beginn des neuen Schuljahres ein Gerät in jedem Klassenzimmer zu haben. Welche dafür geeignet sind, müsse noch geprüft werden. Die Hälfte der Kosten übernehme der Freistaat, den Rest müssten die Kommunen tragen, so Söder. Lockerungen soll es ab 1. Juli auch bei Sport- und Kulturveranstaltungen geben: draußen werden 1.500 statt 500 Besucher mit Maske erlaubt. Die Sperrstunde in der Gastronomie wird von 24 auf 1 Uhr verschoben. Volksfeste wird es nach den Worten des Ministerpräsidenten weiterhin nicht geben - auch keine kleineren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2021 17:00 Uhr