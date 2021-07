Das Wetter in Bayern: Von Westen her freundlicher, Höchstwerte 16 bis 23 Grad

Kanadische Ortschaft Lytton nach Hitzerekorden durch Waldbrand zerstört

Vancouver: In Kanada wüten nach der großen Hitzewelle der vergangenen Tage mehrere Waldbrände. Nach Angaben der Behörden sind 90 Prozent der Ortschaft Lytton in der Provinz British Columbia verbrannt. Die Bewohner des Dorfes waren vorgestern Abend vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden. In Lytton wurden in den letzten Tagen fast 50 Grad Celsius gemessen. Auch in anderen Teilen West-Kanadas mussten wegen anhaltender Feuer inzwischen rund tausend Menschen ihre Häuser verlassen. Tote oder Verletzte gab es offenbar nicht. Allein in British Columbia wurden innerhalb der letzten 24 Stunden 62 neue Brände entdeckt. Auch in den USA waren wegen der Hitze mehrere Feuer ausgebrochen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.07.2021 11:15 Uhr