Das Wetter in Bayern: Von Westen her freundlicher bei maximal 6 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag von Westen her immer mehr sonnige Abschnitte. Höchstwerte zwischen 6 und 15 Grad. Kommende Nacht klar, Tiefstwerte um 2 Grad. Auch morgen freundlich, in Südbayern viel Sonne. Dienstag und Mittwoch wenig Änderung, aber gebietsweise etwas Regen. Höchstwerte 4 bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2024 12:30 Uhr