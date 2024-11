Das Wetter in Bayern: Von Unterfranken her Regen

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt bis trüb. Von Unterfranken her Regen. In der Nacht nur im Südosten überwiegend trocken. Tiefstwerte +5 bis -2 Grad. Morgen und auch am Mittwoch und Donnerstag in weiten Teilen Bayerns grau in grau. Örtlich nass. Höchstwerte 2 bis 9 Grad. Nachts um den Gefrierpunkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2024 17:00 Uhr