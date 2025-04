Das Wetter in Bayern: Von Südwesten her Wolken und Schauer

Das Wetter in Bayern: Von Westen her Wolken und Schauer. Tiefstwerte 10 bis 3 Grad. In den kommenden Tagen Sonne, Wolken und gebietsweise Schauer bei höchstens 16 bis 23 Grad. Am Dienstag bei Föhn am Alpenrand auch wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 20:00 Uhr