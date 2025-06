Das Wetter in Bayern: von Südwesten her Regen mit Gewittern bei 16 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: von Südwesten her Regen mit Gewittern. Tiefstwerte zwischen 16 und 12 Grad. Tagsüber viele Wolken und weiter teils kräftiger Regen und Gewitter, ab dem Nachmittag zunehmend trocken, in Unterfanken freundlicher. Am Dienstag und Mittwoch unbeständig mit Sonne, Wolken,Schauern und Gewittern. Höchstwerte zwischen 20 und 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2025 01:00 Uhr