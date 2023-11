Das Wetter in Bayern: Von Nordwesten her Schnee- oder Regenschauer; maximal 5 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachmittags höchstens kurze freundliche Abschnitte. Von Nordwesten her Schnee- und Schneeregen-, in tiefen Lagen Frankens Regenschauer. Weiterhin lebhafter Wind. Höchstwerte 5 bis -1 Grad. In der Nacht gebietsweise Schnee, vor allem im Süden und Osten Bayerns; an den Alpen auch teils kräftige Schneefälle. Straßenglätte. Tiefstwerte um -1 Grad. In den kommenden Tagen nur ab und zu etwas Sonne. Zeit- und gebietsweise Schnee, in tiefen Lagen Regen. Höchstwerte -1 bis +6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 12:00 Uhr