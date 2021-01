Das Wetter in Bayern: Von Norden her Regen oder Schnee, 1 bis 8 Grad.

Nachrichtenarchiv - 30.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: An den Alpen zunächst nur lockere Wolken, dann von Norden und Westen her dichte Wolken mit Regen, später in Franken Schnee. Höchstwerte 1 bis 8 Grad. Für den Alpenrand und das Allgäu gilt weiter eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes wegen Tauwetters und Überschwemmungsgefahr. Morgen meist trocken mit freundlichen Abschnitten. Am Montag und Dienstag wieder mehr Regen. Am Dienstag noch etwas milder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2021 06:00 Uhr