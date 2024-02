Das Wetter in Bayern: von Norden her Regen, 6 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: an den Alpen sonnige Abschnitte und bis zum Abend meist trocken. Sonst bewölkt, im Norden teils länger anhaltend Regen. Dazu sehr windig, bei 6 bis 13 Grad. In der Nacht vielerorts Regen und teils Schnee bei Tiefstwerten zwischen 8 und 0 Grad. Bis Freitag dann wechselhaft, an den Alpen freundlicher. Am Samstag oft freundlich und trocken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2024 12:00 Uhr