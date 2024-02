Das Wetter in Bayern: Von Norden her Regen, 6 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe freundlich und weitgehend trocken. Sonst meist stark bewölkt und von Norden her Regen - windig bei Höchstwerten zwischen 7 und 13 Grad. Kommende Nacht vielerorts Regen bei Tiefstwerten um 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Süden vereinzelt, im Norden zeitweise Regen; später von den Alpen her etwas freundlicher. Am Freitag nur im Süden sonnige Abschnitte - am Samstag oft freundlich und weitgehend trocken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.02.2024 09:45 Uhr