Das Wetter in Bayern: Von Norden her Regen

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe freundlich und zunächst weitgehend trocken. Sonst meist stark bewölkt und von Norden her Regen. Dabei ist es recht windig. Höchstwerte zwischen 7 und 13 Grad. Morgen weiterhin sehr windig und im Süden einzelne Regenfälle; später im Süde von den Alpen her etwas freundlicher. Freitag im Norden gebietsweise Regen, im Süden meist trocken mit sonnigen Abschnitten. Am Samstag vielerorts freundlich und weitgehend trocken. Tageshöchstwerte zwischen 8 und 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2024 06:00 Uhr