Das Wetter in Bayern: Von Norden her Regen, in Ostbayern Glatteis möglich, im Mittelgebirgsraum später auch Schnee. Tiefstwerte +1 bis -2 Grad. Tagsüber sowie am Mittwoch und Donnerstag viele Wolken und häufig Regen. 2 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2023 00:00 Uhr