Das Wetter in Bayern: Von Norden her Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht breitet sich von Norden her Regen aus - in Ostbayern ist gefrierender Regen mit Glatteis möglich, im Mittelgebirgsraum später auch Schnee. Tiefstwerte plus ein bis minus zwei Grad. In den nächsten Tagen gibt es viele Wolken und häufig Regenfälle, die teils länger anhalten. Höchstwerte 2 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.12.2023 19:45 Uhr