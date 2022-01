Das Wetter in Bayern: Von Norden her freundlicher, Höchstwerte -1 bis +5 Grad

Nachrichtenarchiv - 06.01.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Nachmittags einzelne Schnee- und Regenschauer, von Norden her lockert es auf. In Teilen Nord- und Ostbayerns auch teils längere sonnige Abschnitte. Höchstwerte -1 bis +5 Grad. Nachts vielerorts klar oder locker bewölkt, vereinzelt Nebel. Abkühlung auf -1 bis -14 Grad. In den nächsten Tagen: Oft bewölkt und gebietsweise Schnee oder Schneeregen, mitunter windig. Tiefstwerte bis -5 Grad, Höchstwerte bis + 5 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.01.2022 14:45 Uhr